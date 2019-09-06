2019-09-06T10:30:23+03:00
Общество

В 2019 году медики Башкирии выявили 1650 случаев онкозаболеваний

Об этом стало известно на «Здравчасе»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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1650 случаев онкозаболеваний было выявлено в Башкирии за первые семь месяцев 2019 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин на прошедшем в городской больнице №13 «Здравчасе».

Мероприятие стартовало с церемонии вручения медикам сертификатов на получение выплаты за раннее выявление рака. Радий Хабиров заявил о решении платить премии в размере пяти тысяч рублей врачам и фельдшерам, которые своевременно обнаружили онкозаболевания.

– Здесь вопрос не в деньгах, а в нашей благодарности, ведь вы спасаете жизни людей, – обратился руководитель региона к медикам.

И.о. министра здравоохранения отметил, что на премии в бюджете заложено 30 млн рублей, 12 из которых уже были выплачены. Всего, по его данным, республиканские врачи выявили 1650 случаев заболевания раком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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