Из-за непотушенной сигареты в Башкирии два человека погибли в пожаре

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-06T10:33:39+03:00

О трагедиях рассказали Госкомитете по ЧС

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В Башкирии за два дня из-за непотушенной сигареты заживо сгорели два человека. Об инцидентах сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС.

Первый случай произошел 2 сентября в деревне Новоагбязово Бакалинского района. В пожаре погиб 40-летний мужчина. Аналогичное происшествие имело место в селе Верхнеяркеево Илишевского района. 4 сентября 36 летний местный житель оставил горящую сигарету и уснул. Вспыхнул огонь, и бедняге не удалось выбраться из дома.

В экстренном ведомстве рассказали, что самым массовым нарушением, которое приводит к пожарам с летальным исходом, является курение в постели.

– Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, что может вызвать возгорание, – отметили в госкомитете по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU