Из-за непотушенной сигареты в Башкирии два человека погибли в пожаре
В Башкирии за два дня из-за непотушенной сигареты заживо сгорели два человека. Об инцидентах сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС.
Первый случай произошел 2 сентября в деревне Новоагбязово Бакалинского района. В пожаре погиб 40-летний мужчина. Аналогичное происшествие имело место в селе Верхнеяркеево Илишевского района. 4 сентября 36 летний местный житель оставил горящую сигарету и уснул. Вспыхнул огонь, и бедняге не удалось выбраться из дома.
В экстренном ведомстве рассказали, что самым массовым нарушением, которое приводит к пожарам с летальным исходом, является курение в постели.
– Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, что может вызвать возгорание, – отметили в госкомитете по ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU