В Башкирии молодой водитель устроил аварию с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-06T09:15:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Два пенсионера попали в больницу после серьезного ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии. По данным региональной госавтоиснпекции, инцидент произошел вчера вечером на 23 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. 20-летний парень на «Ладе Гранта», предположительно, не уступил дорогу «Калине», которая имела преимущество.

При столкновении пострадали два человека из последней машины: 69-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 66-летняя пассажирка. Обоих пенсионеров с различными травмами доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД за 5 сентября выявили на территории республики 2400 нарушений и задержали 34 пьяных водителей.

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU