В Башкирии молодой водитель устроил аварию с двумя пострадавшими
Два пенсионера попали в больницу после серьезного ДТП в Кармаскалинском районе Башкирии. По данным региональной госавтоиснпекции, инцидент произошел вчера вечером на 23 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. 20-летний парень на «Ладе Гранта», предположительно, не уступил дорогу «Калине», которая имела преимущество.
При столкновении пострадали два человека из последней машины: 69-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 66-летняя пассажирка. Обоих пенсионеров с различными травмами доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД за 5 сентября выявили на территории республики 2400 нарушений и задержали 34 пьяных водителей.
фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU