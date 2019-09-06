2019-09-06T08:43:10+03:00
Происшествия

В Уфе вынужденную посадку совершили два самолета

Лайнеры не смогли долететь до пункта назначения из-за тумана
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Самолетам помешал туманСамолетам помешал туманФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пассажиры двух самолетов, следовавших из Санкт-Петербурга и Симферополя в Челябинск, не смогли достичь конечного пункта и оказались в Уфе. Диспетчеры решили отправить авиалайнеры в столицу Башкирии из-за неблагоприятных погодных условий. Самолеты не смогли приземлиться из-за густого тумана.

В настоящий момент оба борта уже находятся на подлете к Челябинску, сообщает «Башинформ». Воздушному судну из северной столицы пришлось задержаться в Уфе почти на три часа, а симферопольскому – всего лишь на 20 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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