Медсестра из Уфы ударила ножом ревнивого любовника

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-06T08:32:06+03:00

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Поздней ночью 4 сентября в скорую помощь позвонила 36-летняя уфимка. Она сказала диспетчеру, что срочно требуется помощь ее знакомому с ножевым ранением. Медики доставили пьяного пострадавшего с раной в брюшной полости. В ту ночь из злополучной квартиры девушка позвонила в еще одну экстренную службу – полицию – и призналась, что ударила ножом своего сожителя.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе МВД. Как оказалось, уфимка выпивала со своим возлюбленным и подругой. Вскоре 45-летний мужчина вырубился, а гостья решила поехать домой. Хозяйка проводила ее и вернулась обратно. Дома ее уже ждал проснувшийся любовник. Он приревновал свою пассию и устроил ей допрос с пристрастием, требую рассказать, где она была и куда ходила. Выяснение отношений на ровном месте привело к серьезной ссоре.

Девушка решила положить конец конфликту своеобразным образом: взяла нож и пырнула им в живот своего кавалера. Тогда она сразу же поняла, что натворила, и вызвала скорую. Жительница Уфы по опыту знала, что действовать в таких ситуациях нужно быстро – как сообщает собственный источник «КП-Уфа», она работает медсестрой в одной из городских больниц. После вызова медиков она позвонила в полицию.

Правоохранители изъяли нож и доставили местную жительницу в отдел полиции. Следователи возбудили уголовное дело по статье – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Пострадавший находится в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU