Квартиры в центре. Есть ли выбор?

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-06T07:06:01+03:00

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Как сообщает bashinform.ru, Центр нашей столицы – особенное место, с уникальной атмосферой: историческая архитектура, модные рестораны, музеи, кинотеатры, уличные музыканты на мостовых, зеленые скверы с фонтанами и новая набережная-променад.

- Спрос на жильё в центре всегда держится на высоком уровне. Престиж района, развитая инфраструктура, высокая транспортная доступность и безопасность из года в год побуждают людей переезжать в исторический центр. Здесь можно жить и работать, практически не покидая его пределов, что чувствительно экономит свободное время – рассказал Тимур Рамазанов, руководитель отдела продаж ГК «Первый Трест».

Говорят «Спрос рождает предложение», но тут не тот случай. Этот район долгое время не мог похвастаться наличием просторных жилых комплексов с собственной инфраструктурой и прочими благами современной жизни. Свободных мест для строительства здесь не так уж много и чтобы построить новые жилые дома, обязательно нужно снести что-нибудь из старого фонда, поэтому мало кто из застройщиков берётся за это.

Одним из самых масштабных жилых комплексов в историческом центре Уфы является «Уфимский Кремль». Но не смотря на его размеры свободных квартир крайне мало. На сегодняшний день осталось всего 45 квартир в строящейся секции Е 22 литера и 14 квартир в сданных домах, об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Популярность комплекса легко объяснить –уфимцев подкупает удачное расположение, близость торговых центров, магазинов, театров и кинотеатров, кафе, парков, а также развитая социальная инфраструктура – уже работающие школы, больницы и детские сады.

При проектировании строящегося на данный момент литера 22 секции Е ЖК «Уфимский Кремль» в ГК «Первый Трест» учли все современные тенденции архитектуры. Фасады будут выполнены в современном европейском стиле, высокие потолки от 2,7 м., функциональные планировки. Помимо уже привычных для жилья высокого класса преимуществ, таких как колясочная на первом этаже, подземный паркинг с лифтом, автономная котельная, просторный холл, двор закрытого типа и многое другое, в новой секции предусмотрены квартиры с террасами и даже местами под дровяной камин.

Купив квартиру в жилом комплексе «Уфимский Кремль» вы получите сочетание ритма мегаполиса с уютом внутреннего пространства закрытых дворов. Пешие прогулки по исторической части города, завтраки в уютных кафе, посещение театров и музеев, пробежки в зелёных скверах и парках – всё это станет для вас ближе.

Хотите жить в центре? Тогда торопитесь, ведь выбор свободных квартир с каждым днём становится всё меньше. Звоните по номеру 8 (347) 222-0-111 и менеджеры ГК «Первый Трест» с удовольствием ответят на все ваши вопросы.

Если же вы хотите поближе познакомиться с объектом и своими глазами увидеть, как он будет выглядеть, вас ждут в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая 78, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Коммунистическая, 107 и ТЦ «Мега».

Для покупки квартиры вашей мечты вам нужно продать свою старую квартиру, ГК «Первый Трест» предоставляет услугу trade-in бесплатно по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

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ИСТОЧНИК KP.RU