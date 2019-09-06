В Башкирии появятся несколько видов новых штрафов
В республике появится несколько видов новых штрафов, сообщает «Коммерсант – Уфа». Проект появился на портале оценки регулирующего воздействия, его будут обсуждать до 12 сентября.
Таким образом, житель Башкирии может быть оштрафован за выброс мусора в общественных местах, во дворах, за отсутствие договоров с регоператором по обращению ТКО. Тех, кто создаст помехи для проезда мусоровозов, пожарных, скорой помощи, полиции, тоже ждет штраф.
За выброс мусора и отходов придется заплатить 500-1000 рублей. Отсутствие договоров с регоператорами на вывоз мусора будет караться штрафом в размере 500-1000 рублей.
За создание помех мусоровозам и тракторам во дворах придется заплатить 1000-2000 рублей. При повторном нарушении сумма увеличится в полтора или два раза.
ИСТОЧНИК KP.RU