В Башкирии появятся несколько видов новых штрафов

СЕГОДНЯ 06:55 2019-09-06T06:55:12+03:00

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В республике появится несколько видов новых штрафов, сообщает «Коммерсант – Уфа». Проект появился на портале оценки регулирующего воздействия, его будут обсуждать до 12 сентября.

Таким образом, житель Башкирии может быть оштрафован за выброс мусора в общественных местах, во дворах, за отсутствие договоров с регоператором по обращению ТКО. Тех, кто создаст помехи для проезда мусоровозов, пожарных, скорой помощи, полиции, тоже ждет штраф.

За выброс мусора и отходов придется заплатить 500-1000 рублей. Отсутствие договоров с регоператорами на вывоз мусора будет караться штрафом в размере 500-1000 рублей.

За создание помех мусоровозам и тракторам во дворах придется заплатить 1000-2000 рублей. При повторном нарушении сумма увеличится в полтора или два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU