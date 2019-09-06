В Уфе к поискам Эльвиры Туктагуловой подключились волонтеры

СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-06T06:34:52+03:00

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В столице Башкирии четвертый месяц продолжают искать 37-летнюю Эльвиру Туктагулову, которая ушла из дома в домашних тапочках.

К поискам женщины подключились волонтеры, они сделали ориентировки и распространяют их в соцсетях. Вскоре добровольцы выйдут на ее поиски.

Напомним, что Эльвира пропала 29 мая в Черниковке. Вышла в магазин, а обратно не вернулась. С тех пор нет ни одной зацепки.

Последние несколько лет она проживала с сожителем. У женщины есть 17-летняя дочь, которая верит, что мама жива.

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза светлые.

Особые приметы: шрамы на животе после кесарева сечения, шрамы на правом предплечье.

Была одета: белая блузка, шорты, тапочки.

Если вам что-то известно о местонахождении Эльверы Туктакуловой, просьба сообщить в полицию или родственникам по номерам 8(964)950-89-38 (сестра Венера), 8(937)847-02-99 (дочь Карина).

ИСТОЧНИК KP.RU