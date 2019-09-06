В Уфе к поискам Эльвиры Туктагуловой подключились волонтеры
В столице Башкирии четвертый месяц продолжают искать 37-летнюю Эльвиру Туктагулову, которая ушла из дома в домашних тапочках.
К поискам женщины подключились волонтеры, они сделали ориентировки и распространяют их в соцсетях. Вскоре добровольцы выйдут на ее поиски.
Напомним, что Эльвира пропала 29 мая в Черниковке. Вышла в магазин, а обратно не вернулась. С тех пор нет ни одной зацепки.
Последние несколько лет она проживала с сожителем. У женщины есть 17-летняя дочь, которая верит, что мама жива.
Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза светлые.
Особые приметы: шрамы на животе после кесарева сечения, шрамы на правом предплечье.
Была одета: белая блузка, шорты, тапочки.
Если вам что-то известно о местонахождении Эльверы Туктакуловой, просьба сообщить в полицию или родственникам по номерам 8(964)950-89-38 (сестра Венера), 8(937)847-02-99 (дочь Карина).
ИСТОЧНИК KP.RU