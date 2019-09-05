Кандидат на пост главы Башкирии пообещал спустить «зур начальников» на землю

СЕГОДНЯ 20:00 2019-09-05T20:00:54+03:00

Такое заявление прозвучало во время политического шоу на БСТ

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Сегодня, 5 сентября, в прямом эфире телеканалов БСТ и ГТРК «Башкортостан» прошло политическое шоу «Антидебаты». В нем приняли участие все восемь кандидатов на пост главы Башкирии. Общение кандидатов велось в формате вопрос – ответ, где в основном, семеро выдвиженцев задавали свои вопросы врио главы республики Радию Хабирову.

В ходе «дебатов» слово взяла единственная женщина на пост главы Башкирии Зульфия Гайсина и задала Хабирову вопрос о соблюдении прав человека в республике. Он, в свою очередь, отметил, что в своей работе пытается бороться с проявлениями «азиатщины», из-за которых и нарушаются права граждан – чиновники попросту не слышат людей.

- Нужно спустить зур начальников на землю. Этим я и занимаюсь, - подчеркнул врио главы Башкирии.

Попутно Радий Хабиров заявил, что недавно создал при главе республики новую структуру – Совет по правам человека. Войти в состав СПЧ он предложил и Зульфие Гайсиной.

ИСТОЧНИК KP.RU