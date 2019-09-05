2019-09-05T19:03:38+03:00
Общество

В Башкирии зарегистрировали 277 избирателей старше 100 лет

Такие данные предоставили в Центризбиркоме республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Тимур ШарипкуловФото: Тимур Шарипкулов
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Центризбирком Башкирии зарегистрировал в республике 277 избирателей, которым уже исполнилось 100 лет, передает «Башинформ» со ссылкой на секретаря комиссии Марину Долматову.

Всего по данным ЦИКа в Единый день голосования на избирательные участки могут прийти 38 тысяч молодых людей, которые впервые будут принимать участие в выборах. Согласно статистическим данным, средний возраст избирателей республики превышает 30 лет.

Возможность выбрать нового главу Башкирии в Единый день голосования, 8 сентября, есть у 3,49 млн человек. Именно столько жителей региона имеют право голоса на сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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