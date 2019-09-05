В Башкирии полиция задержала ряженого «разведчика», избившего бездомного

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-05T17:45:46+03:00

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Сотрудники полиции установили личность и задержали мужчину, который избивал бездомного в Мелеузе. Ранее видео этого вопиющего случая попало в социальные сети. На видео видно как неизвестный с флагом военной разведки в руках бьет ни в чем не повинного человека. Вскоре его нашли участковые.

- Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за грабеж, кражи, угон житель Кугарчинского района. Данный мужчина также подозревается в хищении флага с мемориала «Разведчикам всех родов войск и поколений» в городе Мелеузе. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, случай, всколыхнувший всю республику произошел накануне. На видео видно, как бездомный даже не пытается защищаться, когда агрессивный гражданин наносит ему удары ногами в лицо. Свои выпады он сопровождает выкриками "Во имя разведки!". При этом школьники по ту сторону камеры подстегивают мужчину продолжать издевательство.

ИСТОЧНИК KP.RU