В ЦИКе Башкирии рассказали о жалобах в период избирательной кампании

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-05T15:34:53+03:00

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Заместитель главы Центризбиркома Башкирии Марат Гадилов рассказал о жалобах, которые поступили в период избирательной кампании-2019. Всего поступило 154 обращения: 28 связаны с кампанией по выборам главы республики и 117 – с муниципальными выборами. Представители ЦИКа отметили, что больше всего жалоб поступает от кандидата на пост главы Владимира Барабаша.

Организаторы выборов не назвали серьезных нарушений в агитационный период. Об этом сообщает «РБК-Уфа». Подтвердилась одна жалоба – она связана с незаконной агитацией сетевого издания. Помимо этого, представители ЛДПР жаловались в Центризбирком на срыв и порчу агитпродукции. Расследование взяли на себя правоохранители.

Гадипов также рассказал о судебном процессе по иску кандидата Рафиса Кадырова «о превышении полномочий и использовании служебного положения другим кандидатом». Видимо, речь идет о требовании Кадырова отменить регистрацию Радия Хабирова в качестве кандидата. 30 августа Верховный суд отказал в удовлетворении иска. Слушание по апелляционной жалобе состоится за день до выборов, 7 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU