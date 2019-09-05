В Башкирии учредили 50-миллионный грант на поддержку талантливой молодежи
Соответствующий указ подписал Радий Хабиров
Грант будет выделяться ежегодноФото: Евгения ГУСЕВА
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В Башкирии в рамках нацпроекта «Культура» учредили 50-миллионный грант на поддержку талантливой молодежи. Соответствующий указ был подписан Радием Хабировым и размещен на портале правовой информации.
Из документа следует, что на финансовую помощь могут рассчитывать молодые люди, имеющие таланты в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства. Грант главы Башкирии будет выделяться ежегодно.
Правительству республики поручено утвердить порядок предоставления гранта, контролировать его целевое использование и определить источники финансирования.
ИСТОЧНИК KP.RU