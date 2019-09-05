МЧС Башкирии выпустили срочное штормовое предупреждение
Жителям республики рекомендуют не покидать населенные пункты
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Спасатели Башкирии выпустили срочное предупреждение из-за сильного ветра. Так, с 20 часов 6 сентября до 20 часов 8 сентября его порывы достигнут 18-20 м/с.
В связи с этим сотрудники МЧС рекомендуют жителям республики не покидать населенные пункты.
- При усилении ветра ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, - отметили в пресс-службе.
В очередной раз в ведомстве напомнили, что при сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
ИСТОЧНИК KP.RU