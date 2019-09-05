2019-09-05T13:49:37+03:00
Происшествия

Путану из Башкирии изнасиловали и обокрали в Ленобласти

Девушка разместила в интернете объявление об оказании интимных услуг
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девушка размещала объявления в интернетеДевушка размещала объявления в интернетеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ленинградской области жительница Башкирии стала жертвой изнасилования. 26-летняя девушка опубликовала объявление об оказании интимных услуг в интернете. Однако на него впоследствии клюнули двое мужчин, у которых были совсем другие планы.

Как сообщают коллеги из «КП-Северный Кавказ», злоумышленники надругались над уроженкой республики и забрали у нее телефон. Перед этим они также напали на 21-летнюю девушку из Брянской области. Когда те ворвались к ней в общежитии, то она никак не отреагировала, потому что приняла мужчин за клиентов. В итоге они избили ее, изнасиловали и, угрожая ножом, забрали деньги, золото и документы.

Полицейские задержали подозреваемых – ими оказались уроженцы Дагестана 35-летний Роман и 21-летний Ислам. Они промышляли тем, что вычисляли жертв через интернет и грабили их. Следователи также предполагают, что задержанные причастны к убийству женщины в Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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