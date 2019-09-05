Из элитного внедорожника безработного уфимца украли 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-05T13:12:41+03:00

Мужчина отошел от машины всего лишь на пять минут

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В понедельник, 2 сентября, в уфимский отдел полиции обратился 50-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что буквально десять минут назад из его «Toyota Land Cruiser» украли солидную сумму денег. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло вечером возле одного из магазинов на улице Кировоградской.

Пока уфимец находился в здании торговой точки – а это заняло не больше пяти минут – злоумышленник разбил окно элитного внедорожника и выкрал из салона сумку. В ней лежало 3 млн рублей. После этого воришка оперативно ретировался. Известно, что сам заявитель по факту является безработным.

Криминалисты изъяли с места происшествия следы рук, которые предположительно принадлежат преступнику, и видеозапись. По всей видимости, кражу засняла камера внешнего наблюдения того самого магазина, в который зашел потерпевший. Следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU