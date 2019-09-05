2019-09-05T13:12:41+03:00
Происшествия

Из элитного внедорожника безработного уфимца украли 3 млн рублей

Мужчина отошел от машины всего лишь на пять минут
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Злоумышленник разбил окно и забрал сумку с деньгамиЗлоумышленник разбил окно и забрал сумку с деньгамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 2 сентября, в уфимский отдел полиции обратился 50-летний мужчина. Он рассказал правоохранителям, что буквально десять минут назад из его «Toyota Land Cruiser» украли солидную сумму денег. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», преступление произошло вечером возле одного из магазинов на улице Кировоградской.

Пока уфимец находился в здании торговой точки – а это заняло не больше пяти минут – злоумышленник разбил окно элитного внедорожника и выкрал из салона сумку. В ней лежало 3 млн рублей. После этого воришка оперативно ретировался. Известно, что сам заявитель по факту является безработным.

Криминалисты изъяли с места происшествия следы рук, которые предположительно принадлежат преступнику, и видеозапись. По всей видимости, кражу засняла камера внешнего наблюдения того самого магазина, в который зашел потерпевший. Следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЦИКе Башкирии рассказали о жалобах в период избирательной кампании
Тело убитого уфимца два дня пролежало в квартире
В Башкирии учредили 50-миллионный грант на поддержку талантливой молодежи
МЧС Башкирии выпустили срочное штормовое предупреждение
Путану из Башкирии изнасиловали и обокрали в Ленобласти
Молодой ученый УГНТУ стал обладателем стипендии Президента Российской Федерации
В мэрии Уфы обсудили строительство нового моста через реку Белую
Под Уфой автомобиль вылетел в кювет — есть пострадавший
В пяти районах Башкирии могут открыть рыбоводческие хозяйства за 400 млн рублей
Соавтор «Азбуки Уфы» умер в день презентации книги
В Уфе из-за фермерской ярмарки перекроют улицу
Переправу в Бирском районе Башкирии сделали бесплатной
Жителей Стерлитамака напугала бегающая по улицам бойцовская собака
ООО «БашРТС» рекомендует жителям своевременно передавать показания счётчиков горячей воды
Девочка из Башкирии спрыгнула с пятого этажа, чтобы не погибнуть в пожаре
«Вырвал с корнем!: влюбленный уфимец содрал рекламную вывеску в форме очков
В Башкирии обнаружили труп без вести пропавшей женщины
«Это не разведчик, а чучело»: в интернете хотят наказать жителя Мелеуза, который жестоко избил бездомного мужчину
На трассе в Башкирии разбилась женщина
Уфимка лишилась всех накоплений, поверив лже-сотруднику банка
Власти Уфы пообещали сохранить для горожан горнолыжный центр
"Уфаводоканал" опроверг информацию, что десятки домов останутся без горячей и холодной воды
Стояла на учете у психиатра: стала известна личность упавшей с высоты обнаженной уфимки
Власти Башкирии придумали, как предотвратить массовую гибель пчел
В Уфе на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Башкирии подростки жестоко избили мужчину и сняли это на видео
Житель Башкирии зарезал ревнивца на глазах у подруги