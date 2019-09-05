2019-09-05T12:22:06+03:00
Происшествия

Под Уфой автомобиль вылетел в кювет — есть пострадавший

Жительницу столицы Башкирии доставили в ближайшую больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Вчера днем, 4 сентября, под Уфой было зафиксировано ДТП с пострадавшим. О происшествии сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. По данным ведомства, на третьем километре трассы Николаевка-Нурлино 56-летняя уфимка за рулем «Opel Astra» съехала с дороги в кювет, где машина перевернулась. В результате аварии травмы получила водитель. Ее доставили в ближайшую больницу.

Напомним, похожая авария, но с трагическими последствиями случилась в тот же день в Баймакском районе. Вылетевшая в кювет женщина на легковушке скончалась до приезда медиков.

За сутки инспекторы выявили 2200 нарушений и задержали 30 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из элитного внедорожника безработного уфимца украли 3 млн рублей
Молодой ученый УГНТУ стал обладателем стипендии Президента Российской Федерации
В мэрии Уфы обсудили строительство нового моста через реку Белую
В пяти районах Башкирии могут открыть рыбоводческие хозяйства за 400 млн рублей
Соавтор «Азбуки Уфы» умер в день презентации книги
В Уфе из-за фермерской ярмарки перекроют улицу
Переправу в Бирском районе Башкирии сделали бесплатной
Жителей Стерлитамака напугала бегающая по улицам бойцовская собака
ООО «БашРТС» рекомендует жителям своевременно передавать показания счётчиков горячей воды
Девочка из Башкирии спрыгнула с пятого этажа, чтобы не погибнуть в пожаре
«Вырвал с корнем!: влюбленный уфимец содрал рекламную вывеску в форме очков
В Башкирии обнаружили труп без вести пропавшей женщины
«Это не разведчик, а чучело»: в интернете хотят наказать жителя Мелеуза, который жестоко избил бездомного мужчину
На трассе в Башкирии разбилась женщина
Уфимка лишилась всех накоплений, поверив лже-сотруднику банка
Власти Уфы пообещали сохранить для горожан горнолыжный центр
"Уфаводоканал" опроверг информацию, что десятки домов останутся без горячей и холодной воды
Стояла на учете у психиатра: стала известна личность упавшей с высоты обнаженной уфимки
Власти Башкирии придумали, как предотвратить массовую гибель пчел
В Уфе на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Башкирии подростки жестоко избили мужчину и сняли это на видео
Житель Башкирии зарезал ревнивца на глазах у подруги