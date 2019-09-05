Под Уфой автомобиль вылетел в кювет — есть пострадавший

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-05T12:22:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 4 сентября, под Уфой было зафиксировано ДТП с пострадавшим. О происшествии сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. По данным ведомства, на третьем километре трассы Николаевка-Нурлино 56-летняя уфимка за рулем «Opel Astra» съехала с дороги в кювет, где машина перевернулась. В результате аварии травмы получила водитель. Ее доставили в ближайшую больницу.

Напомним, похожая авария, но с трагическими последствиями случилась в тот же день в Баймакском районе. Вылетевшая в кювет женщина на легковушке скончалась до приезда медиков.

За сутки инспекторы выявили 2200 нарушений и задержали 30 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU