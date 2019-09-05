2019-09-05T11:43:52+03:00
Общество

В пяти районах Башкирии могут открыть рыбоводческие хозяйства за 400 млн рублей

Перспективы проекта обсудили в доме республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Накануне в Доме республики прошло очередное заседание «Инвестчаса». Среди прочих тем предметом обсуждения стал проект сети рыбоводческих хозяйств по разведению форели. По словам инициатора, гендиректора «Бельского рыбхоза» Артура Султангереева, хозяйства планируется разместить в пяти районах Башкирии: Аскинском, Балтачевском, Караидельском, Мишкинском и Мелеузовском.

Предприятия, по словам бизнесмена, будут давать до трех тысяч тонн форели и производить до десяти тонн форелевой икры в год. Объем требуемых вложений составляет 405 млн рублей. Инвесткомитет решил внести проект в перечень приоритетных. Это позволит взять землю в аренду без торгов и возместить часть затрат на оборудование. Радий Хабиров пригласил представителей фирмы обсудить ход реализации проекта через три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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