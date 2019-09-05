2019-09-05T11:19:15+03:00
Общество

Соавтор «Азбуки Уфы» умер в день презентации книги

Михаил Ермаков боролся с продолжительной болезнью
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: facebook.comфото: facebook.com
Изменить размер текста:

Соавтор книги для первоклассников и дошкольников «Азбука Уфы» Михаил Ермаков умер в день ее презентации. 4 сентября издание было представлено в Республиканской детской клинической больнице. Писатель скончался в возрасте 54 лет после продолжительной болезни.

«Азбука Уфы» была издана при поддержке «Русского географического общества» и компании «Урал-Азия». Ее авторами стали Михаил Ермаков и его супруга Ольга Сошникова. Пособие призвано помочь детям в освоении азбуки и изучении истории и географии родного города. Книгу бесплатно распространят по всем школам столицы Башкирии и подготовительным группам детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из элитного внедорожника безработного уфимца украли 3 млн рублей
Молодой ученый УГНТУ стал обладателем стипендии Президента Российской Федерации
В мэрии Уфы обсудили строительство нового моста через реку Белую
Под Уфой автомобиль вылетел в кювет — есть пострадавший
В пяти районах Башкирии могут открыть рыбоводческие хозяйства за 400 млн рублей
В Уфе из-за фермерской ярмарки перекроют улицу
Переправу в Бирском районе Башкирии сделали бесплатной
Жителей Стерлитамака напугала бегающая по улицам бойцовская собака
ООО «БашРТС» рекомендует жителям своевременно передавать показания счётчиков горячей воды
Девочка из Башкирии спрыгнула с пятого этажа, чтобы не погибнуть в пожаре
«Вырвал с корнем!: влюбленный уфимец содрал рекламную вывеску в форме очков
В Башкирии обнаружили труп без вести пропавшей женщины
«Это не разведчик, а чучело»: в интернете хотят наказать жителя Мелеуза, который жестоко избил бездомного мужчину
На трассе в Башкирии разбилась женщина
Уфимка лишилась всех накоплений, поверив лже-сотруднику банка
Власти Уфы пообещали сохранить для горожан горнолыжный центр
"Уфаводоканал" опроверг информацию, что десятки домов останутся без горячей и холодной воды
Стояла на учете у психиатра: стала известна личность упавшей с высоты обнаженной уфимки
Власти Башкирии придумали, как предотвратить массовую гибель пчел
В Уфе на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Башкирии подростки жестоко избили мужчину и сняли это на видео
Житель Башкирии зарезал ревнивца на глазах у подруги