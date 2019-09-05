Соавтор «Азбуки Уфы» умер в день презентации книги

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-05T11:19:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Соавтор книги для первоклассников и дошкольников «Азбука Уфы» Михаил Ермаков умер в день ее презентации. 4 сентября издание было представлено в Республиканской детской клинической больнице. Писатель скончался в возрасте 54 лет после продолжительной болезни.

«Азбука Уфы» была издана при поддержке «Русского географического общества» и компании «Урал-Азия». Ее авторами стали Михаил Ермаков и его супруга Ольга Сошникова. Пособие призвано помочь детям в освоении азбуки и изучении истории и географии родного города. Книгу бесплатно распространят по всем школам столицы Башкирии и подготовительным группам детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU