В Уфе из-за фермерской ярмарки перекроют улицу
Мэрия столицы Башкирии предупредила горожан об ограничении движения
фото: пресс-служба мэрии Уфы
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По всей Уфе на выходных, 7 и 8 сентября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Один из фермерских рынков развернется на участке улицы Правды. В связи с этим администрация города ограничит движение транспорта.
В пресс-службе мэрии сообщили, что 8 сентября улицу Правды перекроют на участке от Таллинской до Ухтомского. Ограничение будет действовать с 7 часов утром до 19 вечера. На время перекрытия изменится схема маршрута общественного транспорта. Администрация приносит извинения за возможные неудобства.
О том, где именно будут организованы фермерские ярмарки, можно узнать по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU