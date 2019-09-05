В Уфе из-за фермерской ярмарки перекроют улицу

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-05T10:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

По всей Уфе на выходных, 7 и 8 сентября, пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Один из фермерских рынков развернется на участке улицы Правды. В связи с этим администрация города ограничит движение транспорта.

В пресс-службе мэрии сообщили, что 8 сентября улицу Правды перекроют на участке от Таллинской до Ухтомского. Ограничение будет действовать с 7 часов утром до 19 вечера. На время перекрытия изменится схема маршрута общественного транспорта. Администрация приносит извинения за возможные неудобства.

О том, где именно будут организованы фермерские ярмарки, можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU