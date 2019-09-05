Жителей Стерлитамака напугала бегающая по улицам бойцовская собака

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-05T10:19:03+03:00

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Накануне в социальных сетях во «Вконтакте» появились фотографии бойцовской собаки, породы американский стаффордширский терьер, которая бегала по улицам Стерлитамака. Поначалу жители города испугались ее, но потом поняли – собака безобидна и, вероятно, ее предали прежние хозяева.

- Она такая добрая, милая, глаза добрейшие, плачет и скулит. Сначала боялись к ней подходить, а сейчас кормим всем подъездом, но она особо не ест. Видно, лапа болит у нее – прихрамывает. Появилась она на улице еще 17 августа, наверно, выбросили прежние хозяева. Жители дома ее не обижают, пытаемся найти новых или старых хозяев, - сказала «Комсомолке» жительница дома по улице Артема.

Описание: американский стаффордширский терьер, черно-серого окраса, на шее металлическая цепочка, хромает.

Если вам известна эта собака, или вы хотите забрать ее к себе, обратитесь в редакцию «КП – Уфа», мы сообщим, в каком доме находится собака. Телефон для связи – 8(347) 292-44-47.

ИСТОЧНИК KP.RU