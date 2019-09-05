Переправу в Бирском районе Башкирии сделали бесплатной
Власти Башкирии смогли отбить у коммерсантов проблемную переправу в Бирском районе. Радий Хабиров на своей странице в соцсети сообщил, что проезд по понтонному мосту через реку Белую стал бесплатным.
Напомним, местные жители пожаловались властям республики на то, что переправой распоряжаются «частники», которые взимают с людей 140 рублей за проезд в обе стороны. Тогда на ситуацию отреагировал врио главы Башкирии. Он рассказал, что прежнее руководство района сдало мост предпринимателям в аренду за бесценок. Муниципальный бюджет при этом получал «сущие копейки».
Более того стало известно, что фирма-арендатор имеет прямое отношение к близким родственникам одного из экс-глав района. Какого именно, пока неизвестно – имя Хабиров не назвал. Однако руководитель республики пообещал, что законность восстановят соответствующие структуры. По всей видимости, одним из следствий разбирательств стало введение бесплатной переправы.
фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU