2019-09-05T10:29:34+03:00
Общество

Переправу в Бирском районе Башкирии сделали бесплатной

Ранее предприниматели «сдирали» с местных жителей по 140 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Власти Башкирии смогли отбить у коммерсантов проблемную переправу в Бирском районе. Радий Хабиров на своей странице в соцсети сообщил, что проезд по понтонному мосту через реку Белую стал бесплатным.

Напомним, местные жители пожаловались властям республики на то, что переправой распоряжаются «частники», которые взимают с людей 140 рублей за проезд в обе стороны. Тогда на ситуацию отреагировал врио главы Башкирии. Он рассказал, что прежнее руководство района сдало мост предпринимателям в аренду за бесценок. Муниципальный бюджет при этом получал «сущие копейки».

Более того стало известно, что фирма-арендатор имеет прямое отношение к близким родственникам одного из экс-глав района. Какого именно, пока неизвестно – имя Хабиров не назвал. Однако руководитель республики пообещал, что законность восстановят соответствующие структуры. По всей видимости, одним из следствий разбирательств стало введение бесплатной переправы.

фото: vk.com

фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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