Девочка из Башкирии спрыгнула с пятого этажа, чтобы не погибнуть в пожаре
Накануне вечером в Дюртюлях вспыхнул один из жилых домов по улице Первомайской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 21:31.
На место экстренно выехали сотрудники противопожарной службы и энергосетей, а также полиция и медики. По прибытии спасатели увидели, что пожар случился на четвертом этаже кирпичного дома. Очевидцы рассказали им, что с пятого этажа спрыгнула 15-летняя девушка. Ее сразу же осмотрели медики и доставили в ближайшую больницу.
Огнеборцы установили автолестницу для эвакуации людей. С пятого этажа по ней спустились женщина с грудным ребенком, а с четвертого — мужчина.
Пожар был локализован в 21:39. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:47.
– В результате пожара огнем повреждена квартира на четвертом этаже площадью 29 кв.м, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В причинах инцидента предстоит разобраться дознавателю МЧС.
фото: пресс-служба МЧС
ИСТОЧНИК KP.RU