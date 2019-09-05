2019-09-05T10:01:07+03:00
Происшествия

Девочка из Башкирии спрыгнула с пятого этажа, чтобы не погибнуть в пожаре

Об этом рассказали в региональном МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба МЧСфото: пресс-служба МЧС
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Накануне вечером в Дюртюлях вспыхнул один из жилых домов по улице Первомайской. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера МЧС в 21:31.

На место экстренно выехали сотрудники противопожарной службы и энергосетей, а также полиция и медики. По прибытии спасатели увидели, что пожар случился на четвертом этаже кирпичного дома. Очевидцы рассказали им, что с пятого этажа спрыгнула 15-летняя девушка. Ее сразу же осмотрели медики и доставили в ближайшую больницу.

Огнеборцы установили автолестницу для эвакуации людей. С пятого этажа по ней спустились женщина с грудным ребенком, а с четвертого — мужчина.

Пожар был локализован в 21:39. Открытое горение удалось ликвидировать в 21:47.

– В результате пожара огнем повреждена квартира на четвертом этаже площадью 29 кв.м, – сообщили в пресс-службе МЧС.

В причинах инцидента предстоит разобраться дознавателю МЧС.

фото: пресс-служба МЧС

фото: пресс-служба МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU

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