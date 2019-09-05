«Это не разведчик, а чучело»: в интернете хотят наказать жителя Мелеуза, который жестоко избил бездомного мужчину

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-05T08:29:40+03:00

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История с избиением бездомного мужчины в городе Мелеуз начинает выходить за рамки республики. Напомним, вчера в сеть попало видео, на котором пьяный мужчина, размахивающий флагом военной разведки, жестоко избивает руками и ногами сидящего на скамейке бомжа. Флаг, предположительно, был украден с городского мемориала.

Шокирующая запись уже была опубликована в крупных пабликах с несколькими сотнями тысяч подписчиков, в том числе и в тематическом сообществе, которое посвящено военной разведке. Разумеется, пользователей не на шутку возмутило поведение агрессивного гражданина.

– Это не разведчик, а чучело, – написал один из подписчиков сообщества.

Многие заявили о готовности линчевать парня как за сам поступок, так и за то, что он «позорит разведку». Некоторые жители Мелеуза уже дежурят на том месте, где произошло избиение, чтобы найти героя видео и наказать его.

– Нужно, чтобы он извинился на видео перед скромным человеком бездомным, – призвал пользователь.

Кстати, в июле общественность призвала к ответу уфимца, который мучил собаку во время прогулки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/730086" frameborder="0"></iframe> Житель Башкирии избивает бездомного.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU