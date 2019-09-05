2019-09-05T08:29:40+03:00
Общество

«Это не разведчик, а чучело»: в интернете хотят наказать жителя Мелеуза, который жестоко избил бездомного мужчину

Возмущенные пользователи хотят призвать парня к ответу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Парень избивал бездомного руками и ногамиПарень избивал бездомного руками и ногами
Изменить размер текста:

История с избиением бездомного мужчины в городе Мелеуз начинает выходить за рамки республики. Напомним, вчера в сеть попало видео, на котором пьяный мужчина, размахивающий флагом военной разведки, жестоко избивает руками и ногами сидящего на скамейке бомжа. Флаг, предположительно, был украден с городского мемориала.

Шокирующая запись уже была опубликована в крупных пабликах с несколькими сотнями тысяч подписчиков, в том числе и в тематическом сообществе, которое посвящено военной разведке. Разумеется, пользователей не на шутку возмутило поведение агрессивного гражданина.

– Это не разведчик, а чучело, – написал один из подписчиков сообщества.

Многие заявили о готовности линчевать парня как за сам поступок, так и за то, что он «позорит разведку». Некоторые жители Мелеуза уже дежурят на том месте, где произошло избиение, чтобы найти героя видео и наказать его.

– Нужно, чтобы он извинился на видео перед скромным человеком бездомным, – призвал пользователь.

Кстати, в июле общественность призвала к ответу уфимца, который мучил собаку во время прогулки.

Житель Башкирии избивает бездомного.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Переправу в Бирском районе Башкирии сделали бесплатной
Жителей Стерлитамака напугала бегающая по улицам бойцовская собака
ООО «БашРТС» рекомендует жителям своевременно передавать показания счётчиков горячей воды
Девочка из Башкирии спрыгнула с пятого этажа, чтобы не погибнуть в пожаре
«Вырвал с корнем!: влюбленный уфимец содрал рекламную вывеску в форме очков
В Башкирии обнаружили труп без вести пропавшей женщины
На трассе в Башкирии разбилась женщина
Уфимка лишилась всех накоплений, поверив лже-сотруднику банка
Власти Уфы пообещали сохранить для горожан горнолыжный центр
"Уфаводоканал" опроверг информацию, что десятки домов останутся без горячей и холодной воды
Стояла на учете у психиатра: стала известна личность упавшей с высоты обнаженной уфимки
Власти Башкирии придумали, как предотвратить массовую гибель пчел
В Уфе на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки
В Башкирии подростки жестоко избили мужчину и сняли это на видео
Житель Башкирии зарезал ревнивца на глазах у подруги