«Это не разведчик, а чучело»: в интернете хотят наказать жителя Мелеуза, который жестоко избил бездомного мужчину
История с избиением бездомного мужчины в городе Мелеуз начинает выходить за рамки республики. Напомним, вчера в сеть попало видео, на котором пьяный мужчина, размахивающий флагом военной разведки, жестоко избивает руками и ногами сидящего на скамейке бомжа. Флаг, предположительно, был украден с городского мемориала.
Шокирующая запись уже была опубликована в крупных пабликах с несколькими сотнями тысяч подписчиков, в том числе и в тематическом сообществе, которое посвящено военной разведке. Разумеется, пользователей не на шутку возмутило поведение агрессивного гражданина.
– Это не разведчик, а чучело, – написал один из подписчиков сообщества.
Многие заявили о готовности линчевать парня как за сам поступок, так и за то, что он «позорит разведку». Некоторые жители Мелеуза уже дежурят на том месте, где произошло избиение, чтобы найти героя видео и наказать его.
– Нужно, чтобы он извинился на видео перед скромным человеком бездомным, – призвал пользователь.
Кстати, в июле общественность призвала к ответу уфимца, который мучил собаку во время прогулки.
Житель Башкирии избивает бездомного.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU