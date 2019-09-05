2019-09-05T07:33:56+03:00
Происшествия

Уфимка лишилась всех накоплений, поверив лже-сотруднику банка

Доверчивая женщина сама подключила мобильный банк злоумышленникам
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В неприятную ситуацию попала на днях 57-летняя уфимка, которой на мобильный позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина уверил, что в карте женщины есть некая ошибка, и ей легко могут завладеть мошенники. Чтобы предотвратить кражу с карты, уфимке предложили пройти к ближайшему банкомату и ввести определенные комбинации цифр. После этого с карты женщины тут же пропали все ее накопления – 219 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, уфимка обратилась в полицию.

Как оказалось, своими действиями женщина сама подключила мобильный банк злоумышленникам, и тем не составило труда перевести деньги на свои счета, находящиеся в другом регионе.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность звонившего, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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