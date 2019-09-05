Власти Уфы пообещали сохранить для горожан горнолыжный центр

СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-05T07:17:56+03:00

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В уфимской мэрии опровергли слухи, что любимый горожанами горнолыжный центр «Олимпик- парк» снесут, а место застроят коммерческой недвижимостью. Ранее уфимцы создали петицию, в которой горячо протестовали против закрытия единственной в городе горнолыжной школы и горнолыжного комплекса.

В городской администрации уточнили, что часть территории, ограниченной улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфа и до границы с ГК «Ак Йорт» действительно будет застроена – скорее всего, там появятся гостиница, кафе и многопрофильный спортивный центр для соревнований международного уровня.

- Инвестор вышел с предложением создания центра международного туризма в горнолыжном комплексе Уфы. Данный проект направлен на развитие горнолыжной инфраструктуры и улучшение туристического потенциала республики, — приводит доводы мэрии ИА "Башиноформ".

Так что беспокоиться о закрытии горнолыжной школы горожанам беспокоиться нечего: напротив, в скором будущем планируется расширение за счет строительства новых склонов.

ИСТОЧНИК KP.RU