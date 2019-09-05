В Уфе десятки домов останутся без горячей и холодной воды

СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-05T07:03:40+03:00

Воды не будет почти весь день Фото: архив КП

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Сегодня, 5 сентября, десятки домов в Октябрьском районе Уфы останутся без горячей и холодной воды. «Уфаводоканал» предупредил о проведении ремонтных работ на водопроводе, которые продлятся с 10.30 до 23.00.

Воду отключат по следующим адресам:

– Зеленогорская 3, 5, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 13, 17;

– Фруктовая 17, 19, 21, 23;

– Гайдара 45, 47а, 47б, 49, 51, 53;

– Новогорная 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

– переулок Новогорный 1, 3;

– Российская 43/5;

– Верхоянская-Новогорная 19;

«Уфаводоканал» просит извинения за доставленные неудобства жильцам.

ИСТОЧНИК KP.RU