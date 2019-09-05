Власти Башкирии придумали, как предотвратить массовую гибель пчел

СЕГОДНЯ 06:30 2019-09-05T06:30:15+03:00

Теперь за оборотом пестицидов в республике будет отвечать Россельхознадзор

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Власти Башкирии подготовили новый законопроект, позволяющий значительно сократить гибель пчел из-за вредных химикатов в республике. Депутаты Госсобрания планируют привлечь к заботе о пчелах Россельхознадзор, который будет отвечать за оборот пестицидов в Башкирии.

Напомним, что Россельхознадзор исправно выполнял свои обязанности в этой сфере вплоть до 2011 года, после чего в республику стали в огромном количестве ввозить некачественные пестициды. Как печальный итог – массовая гибель бурзянских пчел минувшим летом из-за обработки рапсовых полей. Проблема коснулась не только Башкирии – мор пчел наблюдался еще в 30 регионах страны.

- Был утрачен должный контроль за ввозом химических средств защиты растений из-за рубежа. Практически не осуществляется количественное и ассортиментное регулирование химпрепаратов, — заявил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев на заседании экспертного совета.

Теперь новый законопроект депутаты Курултая планируют передать на рассмотрение в Госудуму.

ИСТОЧНИК KP.RU