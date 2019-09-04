2019-09-04T20:47:00+03:00
Происшествия

В Башкирии подростки жестоко избили мужчину и сняли это на видео

Шокирующая запись возмутила интернет-сообщество
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
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Нетрезвый молодой человек избил бездомного мужчину на улице Северная в Мелеузе. Шокирующую видеозапись сделали подростки, после чего ролик попал в соцсети.

На кадрах хорошо видно, как мужчина, размахивающий флагом военной разведки, избивает сидящего на скамейке бомжа. Бездомный даже не пытается защищаться, когда агрессивный гражданин наносит ему удары ногами в лицо. Свои выпады он сопровождает выкриками "Во имя разведки!". При этом школьники по ту сторону камеры подстегивают мужчину продолжать издевательство.

Запись вызвала негодование среди местных жителей. Горожане подметили, что флаг, которым размахивает "бравый разведчик", очень похож на тот, который был украден с местного мемориала в тот же день. Они предположили, что оба преступления на совести героя ролика и теперь намерены установить его личность.

Вероятно, в руках парня флаг, который пропал с местного мемориала парой часов ранее

Вероятно, в руках парня флаг, который пропал с местного мемориала парой часов ранее

Житель Башкирии избивает бездомного.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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