В Уфе на время ремонта перекроют участок улицы Мустая Карима

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-04T17:39:18+03:00

Это будет лишь первый этап масштабного ремонта улицы

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В Уфе начинается капитальный ремонт улицы Мустая Карима. Его будут проводить в четыре этапа, ремонтируя попеременно разные участки дороги, и завершат в 2020 году.

В этом году планируется отремонтировать участок длиной около 270 метров от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского. Проезжая часть будет полностью перекрыта, уточнили в мэрии города.

Рабочие поменяют полотно, установят бортовые камни и уложат плитку на тротуаре, сделают газоны и смонтируют семь опор освещения.

Чтобы избежать попадания в заторы, власти советуют автомобилистам пользоваться альтернативными маршрутами.

ИСТОЧНИК KP.RU