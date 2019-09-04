В Уфе на время ремонта перекроют участок улицы Мустая Карима
Это будет лишь первый этап масштабного ремонта улицы
Фото: мэрия Уфы
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В Уфе начинается капитальный ремонт улицы Мустая Карима. Его будут проводить в четыре этапа, ремонтируя попеременно разные участки дороги, и завершат в 2020 году.
В этом году планируется отремонтировать участок длиной около 270 метров от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского. Проезжая часть будет полностью перекрыта, уточнили в мэрии города.
Рабочие поменяют полотно, установят бортовые камни и уложат плитку на тротуаре, сделают газоны и смонтируют семь опор освещения.
Чтобы избежать попадания в заторы, власти советуют автомобилистам пользоваться альтернативными маршрутами.
ИСТОЧНИК KP.RU