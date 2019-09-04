2019-09-04T20:49:28+03:00
Общество

В Уфе на выходных пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Они будут работать на центральных площадях города
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, в Уфе пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Купить продукцию местных производителей можно будет на нескольких площадках: 7 сентября - перед ДК УМПО, перед сквером «Волна», перед Дворцом спорта, на площади им. С. Орджоникидзе и перед Дворцом молодежи.

8 сентября - на тех же площадках и на двух новых: на участке улицы Правды от Таллинской до Ухтомского и на территории разворотного кольца по ул. Султанова.

В мэрии города уточнили, что ярмарки работают с 10 утра до 6 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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