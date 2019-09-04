В Башкирии 69-летний мужчина заблудился в лесу
Спасателям пришлось искать его несколько часов
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Вечером 3 сентября спасателям поступил вызов из Кигинского района Башкирии. Звонивший сообщил, что возле деревни Кульметово, в лесному массиве, потерялся 69-летний мужчина. Пенсионер отправился в лес по грибы и не вернулся.
На поиски любителя тихой охоты выехали сотрудники аварийно-спасательной службы государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Им потребовалось некоторое время, чтобы отыскать мужчину. К счастью, как сообщили в пресс-службе госкомитета по ЧС, он был найден живым.
ИСТОЧНИК KP.RU