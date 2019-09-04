2019-09-04T19:34:47+03:00
Происшествия

Житель Башкирии зарезал ревнивца на глазах у подруги

Приехавшим медикам он заявил, что тот уже пришел к нему ранеными
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Нуримановского района Башкирии предстанет перед судом за убийство своего приятеля. Вечером 21 июня тот гостил у него дома с подругой. Троица выпивала, после чего знакомый приревновал свою даму к хозяину квартиры. Ночью он проснулся и, обуреваемый ревностью, пнул свою спутницу в живот, а затем ударил по лицу и друга. 37-летний мужчина не стерпел подобного обращения, схватил нож и вонзил его в грудь неблагодарному гостю.

Напуганная подруга кинулась вызывать врачей, а хозяин дома стал размышлять, как скрыть убийство. Он предложил девушке вымыть орудие расправы, а медикам сказать, что погибший пришел к нему уже с ножевым ранением. Однако легенда не сработала.

- Проведенными неотложными следственно-оперативными мероприятиями причастность обвиняемого была установлена, в итоге он сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии 69-летний мужчина заблудился в лесу
Жители уфимской Демы жалуются на едкий дым от завода
В Уфе на время ремонта перекроют участок улицы Мустая Карима
«Дочь уже почти седая»: в Уфе уже третий месяц разыскивают 37-летнюю Эльверу Туктагулову
15% организаций Башкирии могут закрыться из-за нарушений налогового законодательства
В Башкирии спасатели экстренно эвакуировали детское отделение больницы
В УГАТУ официально представили нового ректора
Пропавшую три месяца назад молодую девушку заметили в Уфе
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
В нефтехимической группе "ТАУ НефтеХим" поздравили первоклассников
Знакомство с заключенным в интернете обернулось для уфимки угрозой жизни
В Уфе подешевел проезд на пригородных электричках
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Эксперты назвали восемь плюсов клубного дома «Соты» как объекта для инвестиций
Ребенок из Башкирии проглотил магниты – жизнь мальчика чудом спасли врачи
В Башкирии создали Совет по правам человека при главе республики
Уфимка оставила прощальную записку и ушла из дома с двумя детьми
Предвыборные дебаты 2019 в Башкирии: «Комсомолка» покажет все в прямом эфире
Сточные воды санатория в Башкирии загрязняли Швецарий
Мужчина из Башкирии избил свою пожилую мать