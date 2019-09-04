Житель Башкирии зарезал ревнивца на глазах у подруги

СЕГОДНЯ 19:34 2019-09-04T19:34:47+03:00

Приехавшим медикам он заявил, что тот уже пришел к нему ранеными

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Житель Нуримановского района Башкирии предстанет перед судом за убийство своего приятеля. Вечером 21 июня тот гостил у него дома с подругой. Троица выпивала, после чего знакомый приревновал свою даму к хозяину квартиры. Ночью он проснулся и, обуреваемый ревностью, пнул свою спутницу в живот, а затем ударил по лицу и друга. 37-летний мужчина не стерпел подобного обращения, схватил нож и вонзил его в грудь неблагодарному гостю.

Напуганная подруга кинулась вызывать врачей, а хозяин дома стал размышлять, как скрыть убийство. Он предложил девушке вымыть орудие расправы, а медикам сказать, что погибший пришел к нему уже с ножевым ранением. Однако легенда не сработала.

- Проведенными неотложными следственно-оперативными мероприятиями причастность обвиняемого была установлена, в итоге он сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU