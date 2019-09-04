2019-09-04T16:17:38+03:00
Общество

15% организаций Башкирии могут закрыться из-за нарушений налогового законодательства

11 674 из 78 275 юрлиц находятся под угрозой исключения из ЕГРЮЛ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Предпринимателям рекомендуют следить за актуальностью своих данныхПредпринимателям рекомендуют следить за актуальностью своих данныхФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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15% организаций в Башкирии предоставили недостоверные сведения об адресах, руководителях и учредителях в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Теперь 11 674 из 78 275 компаний находятся под угрозой ликвидации.

За восемь месяцев текущего года закрыто уже 1 948 организаций. Такая же участь ждет еще около двух тысяч юрлиц. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на налоговую службу.

Эксперты рекомендуют проверять актуальность сведений о своей компании в ЕГРЮЛ, чтобы избежать попадания в черный список. Возможность верификации данных предоставляют бесплатные сервисы на сайте ФНС. Специалисты также добавили, что налоговая может ликвидировать организацию в случаях, если бизнесмен не предоставлял отчетность в течение года или не совершал никаких операций хотя бы по одному из банковских счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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