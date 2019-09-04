2019-09-04T15:46:14+03:00
Происшествия

В Башкирии спасатели экстренно эвакуировали детское отделение больницы

На втором этаже медучреждения произошло задымление
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дым распространился в детском хирургическом отделенииДым распространился в детском хирургическом отделенииФото: Влад КОМЯКОВ
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Накануне в пожарную часть города Стерлитамака поступило сообщение о том, что на втором этаже городской Клинической больницы №1 произошло задымление.

Сотрудники экстренных служб по прибытии на место происшествия обнаружили, что дым распространился в детском хирургическом отделении. Персонал больницы и работники пожарной охраны провели эвакуацию пациентов блока, в числе которых было семь детей. По предварительным данным, никто не пострадал. В пресс-службе Госкомитета по ЧС рассказали, что предполагаемая причина задымления – сварочные работы в подвале больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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