2019-09-04T15:14:40+03:00
Общество

Пропавшую три месяца назад молодую девушку заметили в Уфе

Горожанин увидел 21-летнюю Анастасию рядом с гаражами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Пропавшую в Салавате три месяца назад 21-летнюю Анастасию Тимуш заметили в Уфе. В редакцию «Комсомолки» позвонил неравнодушный горожанин и сообщил, что уже дважды – вчера и сегодня – видел девушку рядом с гаражами, которые расположены недалеко от дома по адресу Большая Московская, 15. Мужчина рассказал, что Анастасия взволнована и ведет себя неадекватно. Корреспондент передал информацию матери девушки. Светлана сказала, что позвонит в полицию. Каким образом девушка смогла очутиться в Уфе – непонятно.

Напомним, Анастасия Тимуш пропала 30 мая. В день пропажи девушка пошла в магазин вместе с отцом. С собой они взяли собаку. Внезапно пес сорвался и убежал. Настя бросилась вдогонку. В итоге животное вернулось, а она нет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии, просят позвонить по номеру ее мамы: 8(987) 62-01-189 (Светлана) или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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