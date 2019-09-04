Знакомство с заключенным в интернете обернулось для уфимки угрозой жизни

СЕГОДНЯ 14:50 2019-09-04T14:50:06+03:00

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Едва ли 42-летняя уфимка могла предположить, что отношения в интернете приведут к тому, что она станет жертвой разбойного нападения. Возлюбленный под угрозой жизни отобрал у женщины полтора миллиона рублей. Историю, полную неожиданных поворотов и перипетий, рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

По данным правоохранителей, все началась несколько лет назад. Уфимка зарегистрировалась в популярном приложении для знакомств и завязала там отношения с 37-летним мужчиной. Пара переписывалась около двух лет. В этом году влюбленные, наконец, решили встретиться. Свидание к удивлению женщины прошло в колонии общего режима. Кавалер рассказал о том, что сидит за убийство, в самый последний момент. Ее это ни сколько не смутило – уж слишком она была влюблена.

После нескольких свиданий за решеткой мужчина освободился. Пара решила снять уютную квартирку в Сипайлово и стала жить вместе. Однако история любви впоследствии свелась к банальному разбою.

Женщина имела на своем счету солидную сумму – полтора миллиона рублей накопленных денег. Своему возлюбленному она не говорила о приданном – и, как оказалось, не зря. Узнав об этом, мужчина вышел из себя и накинулся на жительницу Уфы с кулаками. После этого он, угрожая ножом, заставил ее снять деньги и передать ему. Выждав нужный момент, когда мужчину уснул, она сбежала из квартиры и направилась в полицию.

В пресс-службе МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Подозреваемый находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU