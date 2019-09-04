В Уфе подешевел проезд на пригородных электричках

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-04T14:17:22+03:00

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Башкортостанская пригородная пассажирская компания сообщила о снижении стоимости проезда через станции, которые расположены в черте Уфы. В пресс-службе перевозчика отметили, что таким образом они выполнили поручение врио главы республики.

Стоимость проезда в столице Башкирии от станции Дема до Шакши теперь составляет 21 рубль. На сайте компании заявили, что для пассажиров большинства популярных пригородных маршрутов, следующих через Уфу, цена снизится до 20 процентов.

– Так, например, проезд от станции Улу-Теляк до станции Уфа сейчас составляет 170 рублей, то с 3 сентября -144 рубля 90 копеек, – пояснили в БППК.

В электричках перевозчика также введена безналичная оплата картой «Алга». За тот же маршрут «Дема-Шакша» держатели ЕТК заплатят 18 рублей вместо 21.

ИСТОЧНИК KP.RU