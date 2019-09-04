Эксперты назвали восемь плюсов клубного дома «Соты» как объекта для инвестиций

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-04T14:01:50+03:00

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Как сообщает bashinform.ru, ВЦИОМ заявил [https://wciom.ru], что, согласно результатам опроса, более 46% россиян считают инвестиции в недвижимость одним из самых надёжных способов сохранить и приумножить накопления.

С этим согласны эксперты. По словам Роберта Тагирова, управляющий партнёр Art Estate Group, «инвестиции в недвижимость пользуются большой популярностью, и это не удивительно, ведь покупка недвижимости намного более понятный и прозрачный инструмент для непрофессионального инвестора и, как следствие, несёт в себе меньше рисков, чем покупка акций или открытие депозитного счёта, потому что:

- вы получаете право собственности на квартиру;

- это гарантирует сохранность вложенных средств, недвижимость невозможно потерять или украсть;

- деньги, вложенные в недвижимость защищены от инфляции т.к. этот процесс, сопровождается ростом цен на недвижимость и доходов от нее.

Какими бы ни были цели покупки жилья: сохранение капитала, покупка для последующей продажи или приобретение для сдачи в аренду. В любом случае, покупать нужно с умом, ведь правильно выбранный объект недвижимости, обладающий высокой ликвидностью, обеспечит сохранность капитала и станет источником стабильного пассивного дохода».

Артем Ишмухаметов (агентство недвижимости «Перспектива 24») считает, что «идеальным вариантом получения инвестиционного дохода в долгосрочной перспективе является жильё бизнес-класса. Такая покупка позволит не только сохранить средства, но и приумножить их – это обусловлено тем, что спрос на квартиры в этом сегменте превышает предложение. На сегодняшний день одним из наиболее инвестиционно привлекательных объектов на рынке Уфы является клубный дом «Соты» от ГК «Первый Трест».

На инвестиционную привлекательность клубного дома «Соты» влияют такие показатели, как:

- Удобная локация. Клубный дом «Соты расположился в самом сердце исторического центра на пересечении улиц Цюрупы, Октябрьской Революции и Коммунистической.

- Транспортная доступность. Благодаря удобному расположению клубный дом «Соты» обладает высокой транспортной доступностью, как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте.

- Внешняя инфраструктура. Клубный дом «Соты» имеет развитую инфраструктуру. В шаговой доступности от комплекса находятся республиканские министерства и ведомства, Дом Республики, в котором располагаются администрация Главы Башкортостана и правительство региона. Также рядом – здания Госсобрания – Курултая РБ, Национального банка РБ, офисы ведущих компаний и банков, Дом инвестора. Скрасить досуг помогут кинотеатры «Родина» и «Синема Парк», театры, кафе и рестораны, а также уютные парки и скверы. Для семей с детьми большим преимуществом является большой выбор детских садов и школ. Рядом сосредоточены ведущие вузы республики.

- Внутренняя инфраструктура. Бесшумные скоростные лифты, просторный холл, стойка ресепшн и гостевая зона, многоуровневый подземный паркинг и круглосуточное видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация и система дымоудаления, уникальное благоустройство и пеший променад, детские и спортивные площадки, фитнес-центр и зона WorkOut: всё это будет обеспечивать высокий уровень жизни в клубном доме «Соты».

- Продуманные планировочные решения. Большой выбор квартир разного метража. Высокие потолки от трех метров и свободная планировка позволят воплотить любой дизайнерский замысел, ничем не ограничивая вашу фантазию.

- Архитектура и дизайн дома. Ключевой особенностью этого проекта является панорамное остекление фасада в форме правильных шестиугольников, которые очень напоминают соты и олицетворяют изобилие, красоту, гармонию, свободу, любовь, удовольствие, покой и целостность. Такое архитектурное решение в Уфе реализовано впервые.

- Признание на федеральном уровне. По итогам федеральной премии Urban Awards 2019 клубный дом «Соты» вошёл в ТОП-10 Лучших строящихся региональных жилых комплексов бизнес-класса. Он также стал победителем в федеральном конкурсе «Лидер высоких технологий РФ» в номинации «Стекольная промышленность».

- Ну и, конечно же, окружение. В этом доме будет царить атмосфера уюта и взаимопонимания, ведь здесь будут жить люди со схожими интересами и жизненными позициями. Здесь каждый сосед – интересный собеседник, новый друг, потенциальный деловой партнёр.

По данным ЦИАН, рост цен на рынке недвижимости Уфы с июня 2018 по июль 2019 года составил 10%, что в два раза выше инфляции и на 1,5% выше средней ставки по вкладам. Все эти факторы в совокупности делают квадратные метры в клубном доме «Соты» выгодным приобретением.

Если вы хотите купить квартиру в одном из лучших строящихся жилых комплексов страны*, мы ждём вас в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1 и в мобильном офисе продаж в ТЦ «Мега».

Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

*По итогам федеральной премии недвижимости Urban Awards 2019.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU