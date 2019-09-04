Ребенок из Башкирии проглотил магниты – жизнь мальчика чудом спасли врачи

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-04T13:54:41+03:00

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В Башкирии врачи спасли жизнь ребенку, который проглотил два магнита. Все произошло еще в начале августа, однако об инциденте стало известно только сейчас.

Мальчик поступил в Месягутовскую центральную районную больницу с болями в животе. После обследования маленькому пациенту назначили операцию. Хирурги обнаружили в кишечнике мальчика два магнита. Как оказалось, инородные тела сцепились между собой и зажали стенки кишечника. Как итог – активно начал развиваться некроз (отмирание тканей). Врачи смогли спасти ребенка. Как сообщает издание «Дуванский вестник», родители вовремя спохватились – иначе трагедии было не избежать.

Заместитель месягутовской больницы В. Шестакова рассказала, что попадание инородных тел может нарушить целостность кишечника, в результате чего его содержимое окажется в брюшной полости. В таких случаях родителям не рекомендуется встряхивать ребенка, намеренно вызывать у него рвоту или проталкивать предмет пищей – нужно сразу же обратиться в больницу или вызвать скорую.

ИСТОЧНИК KP.RU