В Башкирии создали Совет по правам человека при главе республики
Сегодня, 4 сентября, стало известно о создании регионального Совета по правам человека и институтов гражданского общества при главе Башкирии. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.
В пресс-службе руководителя региона рассказали, что новый орган был основан, чтобы защищать права и свободы жителей республики и поддерживать институты гражданского общества.
Совет будет проверять факты нарушения законодательства, ущемления прав граждан, разрабатывать методические и справочные материалы, а также развивать механизмы общественного контроля. Среди задач государственной организации также значится разъяснение гражданам их прав.
Заседание совета планируется проводить не реже одного раза в полугодия. Кто будет входить в состав правозащитной организации, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU