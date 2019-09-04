В Башкирии создали Совет по правам человека при главе республики

СЕГОДНЯ 13:18 2019-09-04T13:18:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 сентября, стало известно о создании регионального Совета по правам человека и институтов гражданского общества при главе Башкирии. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.

В пресс-службе руководителя региона рассказали, что новый орган был основан, чтобы защищать права и свободы жителей республики и поддерживать институты гражданского общества.

Совет будет проверять факты нарушения законодательства, ущемления прав граждан, разрабатывать методические и справочные материалы, а также развивать механизмы общественного контроля. Среди задач государственной организации также значится разъяснение гражданам их прав.

Заседание совета планируется проводить не реже одного раза в полугодия. Кто будет входить в состав правозащитной организации, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU