Предвыборные дебаты 2019 в Башкирии: «Комсомолка» покажет все в прямом эфире

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-04T12:53:46+03:00

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Уже завтра, 5 сентября, в Уфе пройдут дебаты восьмерых кандидатов на пост главы Башкирии.

Несмотря на то, что эфир передачи будет называться «Антидебаты», формат дискуссии отличаться от стандартной беседы кандидатов не будет. Все восемь представителей разных политических партий встретятся в прямом эфире, и обсудят вопросы развития республики. Именно такой формат мероприятия пройдет в истории современной Башкирии впервые.

Комсомолка будет транслировать дебаты кандидатов в прямом эфире. Начнутся они в четверг, 5 сентября, в 19.30 по местному времени.

Прямой эфир можно будет увидеть на главной странице сайта ufa.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU