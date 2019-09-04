2019-09-04T12:10:26+03:00
Общество

Сточные воды санатория в Башкирии загрязняли Швецарий

Здравница принадлежит Министерству здравоохранения
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Несмотря на очистку, сточные воды все равно оставались грязнымиНесмотря на очистку, сточные воды все равно оставались грязнымиФото: Аца КОШТЭ
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В Белебеевском районе санаторий «Глуховская», принадлежащий Минздраву России, загрязнял реку Швецарий. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Межрайонное ведомство провело проверку в здравнице. В ходе инспекции сотрудники выявили нарушение водного законодательства. Сточные воды после прохождения очистки в сооружении биостанции сбрасывались в речку Швецарий. Специалисты провели лабораторно-химический анализ и обнаружили в сточных водах превышение ПДК щелочных металлов.

Прокуратура возбудила в отношении юрлица два административных дела – о нарушении правил водопользования и несоблюдение экологических требований. Суд назначил организации штраф в размере ста тысяч рублей. Помимо этого, ведомство обратилось с новым исковым заявлением, в котором потребовало провести восстановительные работы очистных сооружений. Требования были удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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