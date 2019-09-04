Мужчина из Башкирии избил свою пожилую мать
Житель Стерлитамака набросился на свою маму. 72-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что нападавший сломал ей палец. Помимо этого, мужчину угрожал убить пенсионерку.
В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что подозреваемый ранее уже представал перед судом. Он безработый и проживает с материю под одной крышей. После нападения на пожилую женщину он скрылся с места происшествия, однако правоохранители оперативно его поймали. Мужчину доставили в отдел полиции, где злоумышленник во всем сознался.
Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «угроза убийством». В настоящее время горе-сын находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU