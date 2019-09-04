«Дочь уже почти седая»: в Уфе уже третий месяц разыскивают 37-летнюю Эльверу Туктагулову
В Уфе уже третий месяц продолжаются поиски 37-летней Эльверы Туктагуловой. Родные женщины уже отчаялись услышать хорошие новости, ведь пока полиция не нашла ни одной зацепки по поводу ее загадочного исчезновения.
- Обзванивают больницы, морги – ничего нет, - вздыхает сестра женщины Венера. – Дочь Эльверы уже почти седая от переживаний, я, как могу, ее поддерживаю. А сожитель сестры будто и не причем совсем. Номер телефона сменил, с нами вообще не общается. Не знаем уже, что и думать, где искать ее…
Напомним, что уфимка пропала вечером 29 мая в Черниковке, когда вышла в одних домашних тапочках в магазин через дорогу. Ни телефон, ни документы с собой Эльвера не взяла. У родных поначалу вызвало сомнения странное поведение сожителя женщины, но никаких доказательств его причастности к исчезновению уфимки полиция не нашла.
Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза светлые.
Особые приметы: шрамы на животе после кесарева сечения, шрамы на правом предплечье.
Была одета: белая блузка, шорты, тапочки.
Если вам что-то известно о местонахождении Эльверы Туктакуловой, просьба сообщить в полицию или родственникам по номерам 8(964)950-89-38 (сестра Венера), 8(937)847-02-99 (дочь Карина).
ИСТОЧНИК KP.RU