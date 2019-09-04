В бюджетных учреждениях Башкирии подключат высокоскоростной интернет за 1,7 млрд рублей
В социально значимых объектах Башкирии подключат высокоскоростной интернет. Об этом рассказал на встречу с журналистами руководитель госкомитета по информатизации Геннадий Разумикин.
Минкомсвязи России для реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» провело аукцион на подключение к интернету социально значимых объектов на территории республики. Победителем торгов стала «Башинформсвязь».
По словам Разумикина, благодаря программе доступ к высокоскоростному интернету получат жители удаленных и труднодоступных сел. Сетью оборудуют школы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения полиции, пожарные части, избиркомы.
Деньги на подключение интернета – 1,7 млрд рублей – выделит федеральный бюджет. В течение 2019-2021 годов в республике к сети подключат 2774 объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU