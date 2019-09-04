2019-09-04T10:02:18+03:00
Общество

В уфимской Черниковке из-за концерта перекроют две улицы

Во время ограничения изменится схема движения общественного транспорта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба мэрии Уфыфото: пресс-служба мэрии Уфы
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В Уфе пятого сентября будут перекрыты две улицы в районе Черниковка. Это связано с проведением музыкального опен-эйр, посвященного празднованию столетию образования Башкирии. Об этом сообщает мэрия города.

– С 06.00 часов до 23.00 часов будет закрыта для транспорта площадь перед Дворцом культуры «Мотростроитель», – пояснили в уфимской администрации.

Движение транспорта будет закрыто с 18:00 до 23:00 на улице Машиностроителей (на участке от Черниковской до Орджоникидзе) и улице Первомайской (на участке от Кремлевской до Машиностроителей).

На время перекрытия изменится схема маршрутов общественного транспорта. Администрация просит горожан с пониманием отнестись к ограничениям и извиняется за возможные неудобства.

Справка: музыкальный опен-эйр начнется в 20:00 на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» (улица Машиностроителей, 10 к1). Хедлайнером концерта станет Валерий Меладзе. На сцене также выступят группы «Аргымак» и «Премьер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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