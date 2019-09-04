2019-09-04T09:41:25+03:00
Общество

В Уфе люди предпенсионного возраста смогут переучиться по международным стандартам

Обучение бесплатное
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Уфе приступили к реализации специальной программы по стандартам Ворлдскиллс. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Обучение бесплатно для слушателей.

На данный момент происходит обучение групп по направлению «Веб-дизайн и разработка». Также проводится набор слушателей на курсы повышения квалификации, начинающиеся 10 сентября, по следующим направлениям: “Веб-дизайн и разработка”, “Цифровая грамотность”, “Изготовление прототипов”.

В 2019 году повысить квалификацию или обучиться новой профессии за счет средств федерального бюджета смогут мужчины 1959-1963 г.р. и женщины 1964-1968 г.р. Для участия в программе им нужно зарегистрироваться на сайте www.50plus.worldskills.ru. Система онлайн регистрации и тестирования помогает соискателям подобрать нужную для себя программу, выбрать образовательную площадку и удобный график обучения.

Специальная программа продлится до 2024 года, каждый слушатель сможет пройти обучение один раз за весь период ее действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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