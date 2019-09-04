2019-09-04T09:33:47+03:00
Общество

Автопробег «Комсомолки»: святое место мечеть «Суфия»

Участники экспедиции посетили один из красивейших мусульманских храмов республики
Павел КРАЙНОВ
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Издалека мечеть напоминает одно из чудес света, индийский Тадж-МахалИздалека мечеть напоминает одно из чудес света, индийский Тадж-МахалФото: Рустем АХУНОВ
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В третий день автопробега «Комсомольской правды – Уфа» в честь 100-летия Башкирии, автоколонна прибыла в село Кантюковка в Стерлитамакском районе республики. Там участники экспедиции посетили святое место для всех мусульман региона, красивейшую мечеть «Суфия».

Этот храм появился относительно недавно - в 2008 году. Величественное здание, названное так в честь мамы главного спонсора строительства, уже завоевало всеобщую любовь и восторг. Мечеть расположена в селе Кантюковка и возведена на спонсорские средства ныне генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафката Кантюкова.

Издалека мечеть «Суфия» похожа на одно из современных чудес света - знаменитый Тадж-Махал. В том числе из-за того, что расположена она на берегу искусственного водоема и в час вечерней зари напоминает легендарный мавзолей.

Подробнее о том, как добраться до этого удивительного места читайте в нашем отчете об автопробеге в честь 100-летия Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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