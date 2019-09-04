На очистном сооружении в Башкирии погиб водитель самосвала

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-04T09:32:21+03:00

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В Альшеевском районе Башкирии вчера, 3 сентября, погиб водитель грузовика. Инцидент произошел в двух километрах от села Раевский. По данным правоохранителей, 61-летний житель села Слак работал за рулем «КамАЗа» на территории очистных накопителей. Во время разгрузки самосвал съехал в очистное сооружение, после чего опрокинулся и погрузился под воду.

– Автомобиль и труп из очистных сооружений извлечены. Труп направлен на судмедэкспертизу», – сообщает «Башинформ» со ссылкой на полицейскую сводку.

Грузовик из воды пришлось вытаскивать с помощью спецтехники. По предварительной информации, несчастный случай произошел из-за нарушения техники безопасности и требований охраны труда. Возможно, гострудинспекция инициирует проверку по факту инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU